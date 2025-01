¿Por qué el trofeo del Super Bowl se llama Vince Lombardi? 

Uno de los eventos deportivos más importantes del año está cerca, el Super Bowl en su edición LIX traerá un gran partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, quienes buscarán llevarse el Trofeo Vince Lombardi.

El campeón de cada Super Bowl recibe este trofeo, el cual es de los más especiales y que además cuenta con el mismo nombre desde 1971, en honor a un entrenador que fue muy relevante en el deporte.

De acuerdo con la propia NFL, el trofeo del Super Bowl se llama “Trofeo Vince Lombardi” en honor al entrenador en jefe de los Green Bay Packers, quien llevó al equipo a la victoria en los dos primeros Super Bowls en 1967 y 1968.

Desde el año 1967 y hasta 1970, el título de campeón de la NFL se llamaba “World Championship Game Trophy”, pero tras el fallecimiento de Lombardi de cáncer en 1970, un año después se le cambia el nombre al trofeo en su honor.

Como Head Coach de los Packers, conquistó los primeros dos Super Bowls, pero estuvo al frente del equipo desde 1959, dedicándole toda una vida al equipo.

En 1969 se decidió hacer cargo de la franquicia de los entonces Washington Redskins, pero en 1970 falleció de cáncer por lo que la NFL decidió renombrar el trofeo de campeón en honor del que lo levantó por primera vez y en dos ocasiones consecutivas.

Los números de Lombardi son destacados ya que en temporada regular tuvo 96 victorias, 6 empates y solo 34 derrotas, mientras que en Playoff ganó nueve partidos y perdió solo uno.

El trofeo Vince Lombardi está hecho de plata de ley (sterling silver), que le da una apariencia brillante y elegante. Lo fabrican a mano por Tiffany & Co, una de las casas de joyería más prestigiosas.

Tiffany has made the Vince Lombardi Trophy® since the first Super Bowl® in 1967. Oscar Riedener, former Tiffany & Co. Vice President, sketched the design on a napkin during a 1966 meeting with then NFL® Commissioner Pete Rozelle, and the rest was history: https://t.co/RlyD5ucSkc pic.twitter.com/8sXGnJvT8V