Portugal y CR7 jugarán contra México en la reinauguración del Estadio Azteca: ¿cuándo será?

Histórica reinauguración del Estadio Azteca | Fotos: AFP

La Selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, jugará en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, en el mes de marzo de 2026 ante la Selección Mexicana. Así lo pudo confirmar Claro Sports este miércoles 3 de septiembre.

Esta será la primera vez que CR7 juegue en tierras mexicanas, sumándose a las figuras de talla mundial que jugaron en el “Coloso de Santa Úrsula” como Pelé y Maradona, quienes ganaron los Mundiales de 1970 y 1986, respectivamente.

¿Por qué Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca?

La Federación Mexicana de Fútbol quería que el rival para el combinado tricolor fuera una selección de primer nivel, requisito que cumple la escuadra portuguesa, con miras al Mundial de 2026, de acuerdo con la información de la multiplataforma deportiva.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a Claro Sports que el acuerdo con la Federación Portuguesa está cerrado, por lo que se contará con ellos para la reinauguración del Estadio Azteca.

En un principio se habían considerado otras opciones, como España o Bélgica, pero finalmente se decidió por el conjunto lusitano, asegurando así la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido inaugural del renovado recinto.

¿Qué se sabe sobre la renovación del Estadio Azteca?

México, Estados Unidos y Canadá, serán las sedes del Mundial de 2026, por lo que cada país alista los inmuebles que serán usados para disputar los partidos de este magno evento deportivo.

Ante ello, el “coloso de Santa Úrsula” entró en un proceso de remodelación física y tecnológica, mediante una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos, según Félix Aguirre, director de Host City CDMX.

“Contempla una combinación de modernización y preservación, ampliando su capacidad y asegurando a aficionados y visitantes la mejor experiencia de entretenimiento, conectividad y accesibilidad. Es importante destacar que vamos más allá de los requerimientos de la FIFA para el Mundial 2026.” Félix Aguirre, director de Host City CDMX

Asimismo, dio a conocer que esta fuerte inversión también se trata de una nueva era para el recinto de cara a las próximas décadas, por lo que su tiempo de vida se alargará considerablemente.