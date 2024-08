Prisca Awiti, sabía que no era favorita para la medalla, pero no dejó de soñar

Prisca Awiti aseguró que no era de las favoritas. Foto: Cuarto

Prisca Awiti, judoca mexicana, presentó su medalla de plata en una emotiva conferencia de prensa tras los Juegos Olímpicos París 2024, donde aseguró que no era de las favoritas pero no dejó de soñar hasta lograr el sueño.

Con una gran sonrisa y la medalla colgada al cuello, Prisca habló de su experiencia en Paris 2024 y del arduo camino que la llevó al podio.

“Mis primeros Juegos fueron en Tokio 2020, y ese fue mi primer gran sueño cumplido. Pero para llegar a París 2024 y estar en el podio, tuve que enfocarme más, tomar mis descansos en serio y entrenar con una dedicación absoluta,” declaró Prisca. La atleta hizo hincapié en la importancia de su equipo de entrenamiento, que siempre estuvo ahí para recordarle que podía alcanzar su meta.

A pesar de no ser considerada una de las favoritas para obtener una medalla, Prisca comentó que la confianza en sí misma y el apoyo incondicional de su familia y amigos fueron clave para su éxito. “Tenía un equipo que creía en mí, y eso me hizo nunca dudar de mí misma. Tomé cada combate uno a la vez, sin pensar en la medalla, y cuando llegué a la semifinal y aseguré un lugar en el podio, fue un sentimiento increíble.”

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Prisca habló sobre el significado de su medalla para el deporte en México y para el judo, un deporte que aún lucha por ganar reconocimiento en el país. “Espero que este logro traiga más apoyo y que más personas se interesen en el judo. Más gente practicando significa más campeones, y eso es lo que quiero ver en el futuro,” expresó con determinación.

La judoca también se refirió a su deseo de inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas que ven en ella un modelo a seguir. “Siempre he querido que las siguientes generaciones aspiren a más, que mejoren lo que yo he logrado. Quiero que las niñas y mujeres vean que sí se puede, que el judo también es un deporte para nosotras.”

Sobre su ascendencia y lo que significa para la diversidad, Prisca afirmó sentirse orgullosa de ser mexicana y también de sus raíces keniatas, “Las enseñanzas de vida y las culturas que he conocido me han ayudado a lograr esto. Estoy muy consciente de dónde vengo, y eso es parte de lo que me ha hecho fuerte.”

Prisca Awiti buscará convertir la plata de Paris 2024 por un oro en Los Angeles 2028

En cuanto a sus planes futuros, Prisca mencionó que por ahora su prioridad es descansar tanto física como mentalmente. “Convertir esta plata en un oro sería la próxima meta. Me gusta hablar de metas, no de sueños, porque las metas son algo fijo, algo que puedes alcanzar.”

La conferencia concluyó con un emotivo agradecimiento de Prisca a todos aquellos que la han apoyado en su carrera, destacando la importancia de su familia en su camino hacia el éxito. “Para mí, lo más importante es la familia. Ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas, y haber tenido a mi hermano mayor a mi lado en París fue un sueño compartido hecho realidad”.