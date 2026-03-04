Pumas pierde su invicto: Toluca vence en el Olímpico Universitario

GENERANDO AUDIO...

Paulinho celebra su tanto ante Pumas. Imago 7

Toluca consiguió una importante victoria de 3-2 ante Pumas en la jornada 9 del Clausura 2026, arrebatándole el invicto a los universitarios en un intenso partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro comenzó con un penalti a favor de los locales, convertido por Robert Morales, que puso a Pumas al frente 1-0. Sin embargo, Toluca respondió rápidamente con un gol de Jesús Angulo al minuto 37, y en la segunda mitad, a pesar de que Pumas recobró la ventaja con un gol de Álvaro Angulo, los Diablos Rojos igualaron nuevamente gracias a Diego Barbosa.

El partido se definió en la recta final cuando Paulinho anotó el gol de la victoria para Toluca, un remate de cabeza al minuto 78. Pumas buscó el empate, pero la defensa de Toluca se mantuvo firme para asegurar los tres puntos. Con esta victoria.

Con este resultado, Toluca llegó a 21 unidades y se mantendrá como sublíder de la Liga MX, solo por debajo de Cruz Azul, mientras que Pumas seguirá con 16 puntos. En la siguiente fecha, la UNAM visitará el viernes a Necaxa y los Diablos recibirán el domingo a FC Juárez. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM