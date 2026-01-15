Pumas rompe sequía de 11 años sin ganar en el Volcán tras vencer a Tigres

GENERANDO AUDIO...

Pumas se impone a Tigres

Los Pumas de la UNAM se plantaron en el Volcán y vencieron a los Tigres con una solitaria anotación, resultado que significó el segundo partido sumando para el equipo de Efraín Juárez mientras que fue la primera derrota para los de Guido Pizarro.

Fue Robert Morales el encargado de abrir el marcador al minuto 21′ gracias a una gran jugada de contragolpe del equipo de la UNAM. Morales remató con la pierna derecha desde el centro del área luego de un buen pase de Jorge Ruvalcaba.

Tras la anotación Pumas comenzó a manejar el desarrollo del partido cerrando espacios y respondiendo con latigazos peligrosos. Poco a poco el manejo del juego fue desgastando y desesperando a Tigres que no encontraba los espacios.

Keylor Navas fue gran factor para evitar el empate en un par de ocasiones al minuto 64, recostando hacia la derecha ante los embates del equipo local.

Al 77′ Ángel Correa de manera increíble falló solo frente al arco luego de un gran centro desde el costado derecho. El campeón del mundo había quedado a menos de 2 metros de la línea de anotación y sin portero, sin embargo su disparo fue defectuoso ante la velocidad del pase y terminó mandando el balón por un costado de la portería.

Con este resultado Pumas rompió una racha de 11 años en los que los capitalinos no ganaban en el estadio de Tigres, lapso en el que se jugaron 15 partidos. En la jornada 3 tigres volverá a ser local recibiendo al Toluca en el partido que será la reedición de la última final de la Liga MX. Por su parte Pumas recibirá en Ciudad Universitaria al León.

