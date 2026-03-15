Pumas saca valioso empate con un hombre menos ante Cruz Azul

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Los universitarios vinieron de atrás pese a la desventaja numérica | Imago7

En un duelo lleno de emociones y polémica, Pumas logró sacar un valioso empate 2-2 contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 11 del Clausura 2026. El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas, jugadas individuales brillantes y una gran actuación defensiva, especialmente en los minutos finales, cuando los universitarios jugaron con un hombre menos.

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