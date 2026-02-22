Querétaro vs Juárez se pospone a pocos días del México vs Islandia en La Corregidora

GENERANDO AUDIO...

El Gallos vs Bravos estaba programado para las 19:00 horas | Imago7

A cuatro días del partido de la selección mexicana ante Islandia en el Estadio La Corregidora, la Liga MX anunció la reprogramación del duelo entre Querétaro y FC Juárez por motivos de seguridad. A través de un comunicado oficial emitido en Toluca, Estado de México, el organismo informó que el encuentro correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026, programado para este domingo a las 19:00 horas, no se disputará en la fecha prevista.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ…