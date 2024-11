Rafa Nadal le dice adiós al tenis en la Copa Davis | Foto: AFP

La carrera de Rafael Nadal en el tenis profesional terminó oficialmente con la derrota de España ante Países Bajos en la Copa Davis 2024 este martes. Antes de colgar la raqueta, el multicampeón Grand Slam tomó el micrófono entre lágrimas para despedirse del deporte blanco, sus fans y compañeros de viaje.

Llegó el final para Rafael Nadal en la Copa Davis

España 1 – 2 Países Bajos. Con un resultado se acabó la participación de “La Roja” en la Copa Davis 2024 y, como daño colateral, la carrera de Rafa Nadal, quien tuvo un adiós discreto en relación a su carrera.

“La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación”. Rafael Nadal

La carrera de Rafa Nadal terminó en la Copa Davis 2024 | Foto: AFP

Al terminar el último juego de su trayectoria en el Estadio Martín Cárpena de Málaga, España, el ahora extenista guardó silencio antes de soltar todo lo que tenía que decir en su última oportunidad para hacerlo.

Sus compañeros Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Bautista y Pedro Martínez; el seleccionador David Ferrer, y su entrenador Carlos Moyá, también callaron para escuchar a la leyenda.

Las mejores frases del adiós de Rafa Nadal

El silencio es efímero, acaba por los aplausos de un público acongojado y agradecido, o termina por las palabras del laureado, quien tuvo que soportar la idea de despedirse unos días antes de lo planeado.

Fueron las palabras de Rafa Nadal las que reemplazaron al silencio: “Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos ustedes, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me llevaron por el aire”.

La madre y hermana de Rafa Nadal lloraron en su despedida del tenis | Foto: AFP

Los fans de Rafa Nadal reconocen al tenista en su “último baile” | Foto: AFP

Pero todo lo que vuela por el aire, algún día tiene que caer o aterrizar. El español reconoció que su última Copa Davis no fue como la planeó; sin embargo, dio todo lo que tenía y, aunque no lo dijo, probablemente esa es la razón de su retiro.

Como piloto que agradece a su equipo por un aterrizaje sin contratiempos, Rafa Nadal agradeció a su primer motor inmóvil. “Ha sido un verdadero honor y un privilegio ser parte de la selección“, dijo.

Las carreras terminan, los legados permanecen

Rafael Nadal no sólo es un ser capaz de no resbalar en la arcilla, sino de decir lo que otros seguramente tendrían miedo de reconocer, como admitir su legado como profesional y como persona.

“Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchos amigos en el camino y creo que siendo buena persona. Me voy con la tranquilidad de dejar un legado”. Rafael Nadal

La aventura de Rafa Nadal finalmente llegó a su fin | Foto: AFP

No es menos humilde quien sabe lo que hizo, no pierde sencillez aquel que ve el aplauso y se sabe merecedor. Sobre todo, cuando sabe que las palmas tienen varios nombres en el destinatario.

“Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito”, señaló un ser humano que se cansó de agradecer a todo lo que se podría agradecer.

Un agradecimiento “a todos los que están aquí”; uno más “a mi familia“; sin olvidarse nunca “de mis compañeros” y una mención especial “a mis amigos“, tantos que es difícil recordarlos a todos, admitió.

Al final, toda una carrera y, quizás toda una vida, se resume en una frase sencilla: “Me siento súper privilegiado de haber podido convertir uno de mis pasatiempos en mi carrera, una carrera que fue más larga de lo que jamás podría haber imaginado”.

Pero… ¿cuál es el legado de Rafa Nadal?

Rafa Nadal es el único tenista en ganar trofeos de Grand Slam en tres décadas diferentes, el segundo máximo ganador de los máximos torneos del mundo y ganador del Oro Olímpico, pero ese no es su legado.

“Yo creo que, de alguna manera, he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo que es ser una buena persona. Espero que así lo hayan percibido”. Rafael Nadal

Rafa Nadal inspiró a jugadores como Carlos Alcaraz | Foto: AFP

Es difícil decir que el éxito es independiente de la decencia; muchas veces, parece que una cosa no tiene que ver con la otra, pero la grandeza real y absoluta siempre viene de una buena persona.

“Realmente siento que me voy con la tranquilidad de saber que de alguna manera he dejado un legado que no es solo deportivo sino también como persona”, profesó un profeta en tierra de todos.

Así se despidió Rafa Nadal, quien nunca habló mal de un rival y al que, de hecho, sus contrincantes recordaron por su retiro, como es el caso de Roger Federer, protagonista de batallas legendarias y que lo recordó al final de todo.

Esos son los héroes, los que tienen el respeto de sus adeptos y hasta de sus oponentes. Rafael Nadal vivió tiempo extra, porque así es como viven los protagonistas de los mitos. Es hora de decir adiós, entre lágrimas y agradeciendo porque todo esto sucedió. Sucedió.

[TE PODRÍA INTERESAR: Roger Federer dedica emotiva carta a Rafa Nadal antes de su última Copa Davis]