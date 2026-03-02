Rayados anuncia la destitución de Domenec Torrent

GENERANDO AUDIO...

El técnico español salió tras derrota ante Cruz Azul | Imago7

Rayados de Monterrey anunció la destitución de Domenec Torrent tras la derrota ante Cruz Azul en la jornada 8 del Clausura 2026. El técnico español no dirigirá el duelo ante Querétaro y deja al equipo en la novena posición con 10 puntos, luego de un torneo marcado por la irregularidad y el descontento de la afición en el Gigante de Acero.

Torrent cerró su etapa con 38 partidos dirigidos, 16 victorias, nueve empates y 13 derrotas, además de 61 goles a favor y 53 en contra. La directiva agradeció su trabajo y le deseó éxito, mientras el club se prepara para enfrentar a Querétaro y disputar los octavos de final de la Concachampions ante Cruz Azul. AQUÍ LA HISTORIA COMPLETA