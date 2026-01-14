Rayados vence a Necaxa como visitantes en la jornada 2 del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Berterame abrió el camino a la victoria | Imago7

Monterrey consiguió una victoria por 2-0 ante Necaxa en la jornada 2 del Clausura 2026. Los goles de Germán Berterame e Iker Fimbres fueron suficientes para que el equipo regiomontano se llevara los tres puntos en su visita al Estadio Victoria. A pesar de varios intentos de Necaxa, especialmente por parte de Tomás Badaloni y Franco Rossano, Monterrey se mostró sólido defensivamente y controló el partido de principio a fin. Checa las mejores acciones del encuentro AQUÍ.