Real Madrid cumple ante Levante en una noche tensa en el Bernabéu

Real Madrid vence al Levante en debut de Arbeloa en LaLiga | Reuters

El Real Madrid sacó adelante un compromiso clave ante el Levante en el Santiago Bernabéu, aunque el resultado quedó envuelto por un ambiente de presión desde las tribunas. El debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo, el desarrollo del encuentro y el contexto que rodeó la victoria explican una noche distinta en Chamartín. Te invitamos a leer AQUÍ la crónica completa y conocer cómo se vivió el partido.