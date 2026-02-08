Sander Eitrem gana oro y rompe récord olímpico en la final de los 5000m del patinaje de velocidad

GENERANDO AUDIO...

Sander Eitrem rompe récord olímpico | Reuters

Sander Eitrem firmó una actuación histórica en los 5000 metros del patinaje de velocidad varonil al conquistar la medalla de oro y establecer un nuevo récord olímpico. El noruego dominó la prueba disputada este domingo y detuvo el cronómetro en 6:03.95, una marca que le aseguró el primer lugar y lo colocó en lo más alto del escenario olímpico. El anterior récord pertenecía a Nils Van der Poel de Suecia con un 6:08.84 y fue establecido en Beijing 2022.