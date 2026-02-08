Próximos partidos
Sander Eitrem gana oro y rompe récord olímpico en la final de los 5000m del patinaje de velocidad
Sander Eitrem firmó una actuación histórica en los 5000 metros del patinaje de velocidad varonil al conquistar la medalla de oro y establecer un nuevo récord olímpico. El noruego dominó la prueba disputada este domingo y detuvo el cronómetro en 6:03.95, una marca que le aseguró el primer lugar y lo colocó en lo más alto del escenario olímpico. El anterior récord pertenecía a Nils Van der Poel de Suecia con un 6:08.84 y fue establecido en Beijing 2022.