¡Se acabó la novela! Cody Bellinger firma con los New York Yankees

Los New York Yankees y el jardinero Cody Bellinger llegaron a un acuerdo de cinco años y 162.5 millones de dólares, poniendo fin a las negociaciones que habían mantenido durante todo el invierno. El contrato incluye una cláusula completa de no traspaso, un bono de 20 millones de dólares y opciones de rescisión para las temporadas dos y tres. Se espera que Bellinger sea el jardinero izquierdo titular del equipo, desplazando a Jasson Domínguez.

