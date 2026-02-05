¿Se acerca el estadio de Cruz Azul? Víctor Velázquez promete noticias tras reunión con Clara Brugada

GENERANDO AUDIO...

La posibilidad de que Cruz Azul finalmente cuente con su propio estadio en la Ciudad de México tomó fuerza nuevamente tras una reunión clave entre la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul SCL y del club. Este encuentro renovó las expectativas sobre el proyecto que tanto ha anhelado la institución cementera.

El encuentro fue considerado muy positivo por ambas partes. Clara Brugada, a través de sus redes sociales, insinuó que el diálogo podría generar avances concretos en el futuro cercano. “Tuvimos una reunión muy fructífera. Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias”, compartió la mandataria, sin revelar más detalles sobre lo conversado.

