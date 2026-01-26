Seahawks tumban a Rams y chocarán con Patriots en el Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

Seattle vence a Rams en un duelo tenso | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Seattle derrotó 31-27 a los Rams en una Final de Conferencia NFC marcada por errores clave y ejecuciones decisivas, con Sam Darnold liderando una ofensiva efectiva apoyada en Jaxon Smith-Njigba y una defensa que respondió en los momentos críticos. Los Seahawks aprovecharon un fumble en equipos especiales y castigaron cada oportunidad, mientras que Los Ángeles respondió con explosividad gracias a Stafford, Davante Adams y Puka Nacua, manteniendo el juego vivo hasta el final. Una detención en cuarta oportunidad dentro de la yarda diez y el manejo del reloj sellaron el triunfo de Seattle, que ahora enfrentará a los Patriots en el Super Bowl LX en Santa Clara. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA