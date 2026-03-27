Sudáfrica le empata a Panamá antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

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El conjunto africano será el primer rival del Tri en el Mundial | Reuters

Sudáfrica y Panamá empataron 1-1 en Durban, en un partido donde el primer rival de México en el Mundial 2026 mostró dominio, posesión y vocación ofensiva, aunque volvió a fallar en la definición. Panamá aprovechó un error para adelantarse con Bárcenas, pero los Bafana Bafana reaccionaron con el empate de Appollis y mantuvieron el control del juego, sin lograr concretar sus opciones. El resultado deja a Sudáfrica como un equipo dinámico pero impreciso rumbo al duelo ante México, mientras que Panamá confirmó su orden y resistencia defensiva. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA