Tigres golea a Santos y rompe su sequía de goles en el Estadio Universitario

Festín felino ante Santos. Imago 7

Tigres de la UANL rompió su racha de 264 minutos sin anotar en casa y consiguió su primera victoria en el Estadio Universitario al vencer 5-1 a Santos Laguna en la jornada 5 del Clausura 2026. El partido estuvo marcado por un inicio sorpresivo, ya que Santos se adelantó en el marcador al minuto 35 con un gol de Lucas Di Yorio, quien definió con precisión ante Nahuel Guzmán. La estrategia de los visitantes de esperar el error del rival parecía funcionar hasta ese momento.

Sin embargo, Tigres respondió rápidamente y en menos de tres minutos dio vuelta al marcador. Joaquim Pereira igualó el encuentro al minuto 40 con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. Apenas segundos después, Edgar López anotó el 2-1 en otro remate de cabeza a pase de Juan Brunetta, dejando a los locales con ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, Tigres amplió su ventaja. Ángel Correa convirtió un penalti al minuto 62, luego de que se cometiera una mano dentro del área de Ramiro Sordo. Diego Lainez y Diego Sánchez se encargaron de sellar la victoria con un gol cada uno, colocando el marcador 5-1. Con este resultado, Tigres sumó tres puntos importantes, alcanzando 10 unidades, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el torneo.