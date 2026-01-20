Un Mbappé histórico lidera la goleada del Madrid ante el Mónaco

GENERANDO AUDIO...

Real Madrid golea al Mónaco | Reuters

El conjunto merengue firmó una noche espectacular al imponerse 6-1 al Mónaco en la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles, cifras con las que dejó atrás a Hugo Sánchez y se colocó a la altura de un registro histórico establecido por Cristiano Ronaldo en el torneo. El duelo también quedó marcado por el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid en la máxima competencia europea, un estreno que se saldó con un resultado que catapultó al equipo al segundo lugar de la clasificación general.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ