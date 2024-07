Vanilla Vargas, exestrella AAA, revela que luchadores intentaron abusar sexualmente de ella en Cancún

Vanilla Vargas, luchadora puertorriqueña y exestrella de la AAA, reveló que un par de reconocidos luchadores intentaron abusar de ella, cuando formaba parte de la caravana tres veces estelar. Durante una entrevista para el podcast “Cosas de Vestidor”, la boricua narró el traumático episodio.

🚨 Vanilla Vargas sufrió intento de abus0 sexual, por un luchador🚨 La luchadora puertorriqueña, Vanilla Vargas, relató el lamentable suceso que sufrió en una de las giras cuando trabajaba para Lucha Libre Triple A. ¡Sigamos hablando Cosas de Vestidor! Entrevista completa: ▶️ https://youtu.be/yd1v1iP0IHI?si=h2PAAGJE5FftDcXA 🎙️ https://podcasters.spotify.com/pod/show/cosas-de-vestidor—podca/episodes/Cosas-de-Vestidor—Episodio-28–Vanilla-Vargas-e2m7qe4 #Podcast #LuchaLibre #luchalibremexicana #entertainment #podcastshow #wrestlingshow #wrestling #wrestlingpodcast #show #feminism #fyp #foryou #foryoupage #parati #pourtoi #reel #tiktok #short @Jenyvalice Vargas To

En su denuncia, Vanilla Vargas cuenta que durante el evento “Ring & RockstAAArs 2018”, ella y otros luchadores de la AAA estuvieron una semana ofreciendo funciones en el Hard Rock Café de Cancún, Quintana Roo.

Durante este tiempo, todos los luchadores se hospedaron en el mismo hotel. Vanilla, que era de las más nuevas en la empresa, llevó una bolsa con dulces para compartir con sus compañeros. En una ocasión un luchador, cuyo nombre no se menciona, le pidió un dulce, ella aceptó y llevó la bolsa a su cuarto.

“En ese momento él cierra la puerta e intenta abusar de mí. Salí corriendo y otro de sus familiares llegó. Yo pienso que él me va a ayudar y le digo: “pasó esta situación con tu familiar, estoy en shock”. Él me dice: “no te preocupes, vamos a hablar con él, a lo mejor está borracho”. Cometo el error de, por segunda vez, hablar con el tipo; me cierran la puerta e intentan abusar de mí los dos”.

-Vanilla Vargas