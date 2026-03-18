Venezuela corona su sueño y se lleva el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras vencer a Estados Unidos

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Venezuela campeón. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Venezuela hizo historia al conquistar su primer título en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al derrotar 3-2 a Estados Unidos en un emocionante duelo que se definió en la novena entrada. Tras un inicio parejo, donde ambos equipos intercambiaron buenos momentos desde el montículo, la novena venezolana consiguió tomar la delantera y supo mantener la ventaja hasta el final, cimentando una de las victorias más importantes en la historia del béisbol de su país.

El juego comenzó con Venezuela estableciendo su presencia ofensiva temprano, conectando hits desde la primera entrada con figuras como Ronald Acuña Jr., mientras que el abridor Eduardo Rodríguez mantuvo a Estados Unidos sin daño durante los primeros capítulos. La novena venezolana se adelantó con un sencillo productor de Maikel García, seguido por un cuadrangular de Wilyer Abreu que amplió la ventaja, aunque Estados Unidos reaccionó en la octava con un jonrón de Bryce Harper para empatar el marcador 2-2 y llevar la definición al tramo final.

En la novena entrada, Venezuela recuperó la ventaja cuando Luis Arráez recibió base por bolas y avanzó con su circulación, permitiendo que Eugenio Suárez conectara un imparable que impulsó la carrera decisiva. Aunque Estados Unidos buscó reaccionar en la parte baja del noveno, el relevo venezolano cerró los tres outs finales y selló el triunfo histórico, dejando nuevamente a la selección estadounidense con el subcampeonato de forma consecutiva. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM