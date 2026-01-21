¡Ya está en octavos! Bayern Munich vence al Union SG con un doblete de Harry Kane

GENERANDO AUDIO...

El delantero inglés puso a funcionar la contundencia para darle el triunfo al conjunto alemán

Harry Kane se convirtió en el héroe del Bayern. | Reuters

Un doblete de Harry Kane sirvió para que el Bayern Munich derrotara 2-0 al Union SG para confirmar su boleto a los octavos de final de la Champions League. El equipo de Vincent Kompany no tuvo su mejor partido, pero le alcanzó para sumar tres puntos más, con los que dio el paso a la siguiente ronda. El delantero inglés puso a funcionar la contundencia para destrabar el partido y llevar a su equipo a la victoria. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA