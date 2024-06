Adultos mayores pueden votar sin hacer fila: consejero electoral del INE

El consejero del INE, Martín Faz, recordó que este domingo 2 de junio, las personas adultas mayores tendrán preferencia en las casillas electorales y no requerirán hacer fila.

Así lo comentó tras la inauguración de la macrosala de prensa en las instalaciones del INE. El consejero recordó que incluso se puede tomar el voto en su automóvil a las personas con problemas de motricidad.

“Hay algunas medidas no solo, también para personas, hay una plantilla braille, por ejemplo, incluso también hay un protocolo para personas que no puedan acceder a la casilla por alguna razón en donde incluso la presidencia de la casilla con alguna representación de los partidos puede acudir al automóvil en donde esté la persona que no se pueda bajar, tomarle el voto ahí”

Martín Faz, Consejero electoral INE