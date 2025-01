Los más grandes éxitos de Leo Dan – Foto: Getty Images

Leo Dan, famoso cantautor argentino, falleció a los 82 años este miércoles 1 de enero, según se anunció a través de sus redes sociales. A lo largo de su trayectoria, escribió casi mil 500 canciones según su biografía publicada en Spotify.

Estas son 10 de las canciones más escuchadas del cantante y compositor en plataformas de música como Spotify y YouTube.

Algunos de los más grandes éxitos de Leo Dan

“Cómo te extraño mi amor”

En 1964, Leo Dan lanzó “Cómo te extraño mi amor” canción que, según el propio cantante, su origen se remonta a la provincia de Córdoba, donde el cantante la concibió mientras filmaba la película “¡Cómo te extraño…!“.

La inspiración detrás de la letra se vincula a un encuentro infructuoso con una reportera brasileña interesada en su éxito anterior, ‘Celia’, con la cual nunca volvió a coincidir, según retoma el medio peruano La Inolvidable.

En 1996, Café Tacvba lanzó un cover de “Cómo te extraño mi amor” como parte de su álbum “Avalancha de éxitos” y en 2018, Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana, compartió el escenario con Leo Dan para interpretar este éxito.

“Te he prometido”

Leo Dan lanzó “Te he prometido” en 1969, una canción que cuenta la historia desoladora de un individuo que ha sido dejado por su amante, quien se dispone a casarse con otra persona. “Solo y herido así me dejas, sabiendo que mañana iras con otro al altar”, dice la letra de la canción.

Alfonso Cuarón reconoció el valor de esta canción en la cultura popular mexicana de los años 70, por lo que la incluyó en la película “ROMA“, la cual ganó el premio a Mejor Película Extranjera en 2019; cuando el mexicano subió a recibir la estatuilla, esta canción sonó en el Teatro Dolby de Los Ángeles, EU.

“Mary es mi amor”

“Mary es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo se que nunca a nadie mas podria amar porque la quiero de verdad” escribió Leo Dan en 1971, catapultando uno de sus más grandes éxitos que, en 2018, interpretó en vivo junto a Andrés Cepeda.

Diversos medios internacionales retoman que esta canción está inspirada en Mariette Papolczy, a quien el cantante conoció durante el estreno de la película ‘¡Cómo te extraño…!’ y con quien tuvo una relación de 20 días antes de casarse.

“Pídeme la luna”

La canción “Pídeme la luna” de Leo Dan ha sido interpretada con el paso de los años como una súplica romántica a un amante para que se quede con él para siempre.

“Pídeme la luna y te la bajaré

Pídeme una estrella y hasta allá me iré

Mas nunca me digas ‘no te quiero más’

Porque esas palabras me hacen mucho mal”. “Pídeme la luna” de Leo Dan

En 2018, como parte del álbum “Celebrando a una leyenda“, el cantautor argentino interpretó “Pídeme la luna” junto a la Original Banda el Limón.

“Qué tiene la niña”

“Qué tiene la niña“, éxito lanzado en 1964, es uno de los temas más desgarradores de Leo Dan. A lo largo del tiempo, se ha interpretado como el reflejo de la tristeza profunda de una joven, cuyo dolor es tan grande que ha declarado que su ‘amor ha muerto’ y con él, su propia vida.

“Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor”, dice el argentino en su canción.

Más canciones para recordar a Leo Dan

“Tú me pides que te olvide”

Leo Dan tiene múltiples baladas de desamor y una de ellas es “Tú me pides que te olvide“, lanzada en 1973 y en la que el compositor muestra su incapacidad para dejar de amar, con la esperanza de que el amor sea reavivado.

“Tú llegaste, cuando menos te esperaba”

En el mismo sentido, “Tú llegaste, cuando menos te esperaba” es una balada romántica que también parte de una ruptura. El protagonista de la canción se enamora sin esperarlo y, ahora, debe superar la distancia.

“Tú llegaste justo cuando menos te esperaba

Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós

Me di cuenta que sin ti, no podía ser yo nadie

Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir?”. “Tu llegaste, cuando menos te esperaba”, de Leo Dan

“Yo sé que no es feliz”

Leo Dan escribió una canción sobre un joven que se enamora de una mujer mayor que ya tiene un hogar y una vida establecida. “Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar”, escribió en 1969.

Como parte del álbum “Celebrando una leyenda“, el argentino interpretó dicho tema junto a Matisse, banda mexicana liderada por la cantante Melissa Robles.

“El radio está tocando tu canción”

Leo Dan probó con diferentes géneros a lo largo de su carrera y, para “El radio está tocando tu canción“, experimentó en el bolero ranchero. Cuando tuvo la oportunidad de hacer una colaboración, eligió a la banda Bronco.

“Esa pared”

En esta historia de desamor, Leo Dan habló de una persona que desea estar con su amada, sin poder hacerlo por culpa de una barrera que no puede romper. Existen dos colaboraciones de este tema, con Vicente Fernández y con Carlos Rivera.