¡Creció la familia! Famosos actores de “Atrévete a soñar” debutan como papás; comparten fotos de su bebé

Actores de “Atrévete a soñar” debutan como papás. Foto: Cuartoscuro

Ilean Almaguer y Lucas Velásquez se convirtieron en padres por primera vez luego de la perdida que sufrieron varios meses atrás. Los actores que fueron parte del reparto juvenil de “Atrévete a soñar” compartieron la feliz noticia en sus redes sociales, en donde presentaron al pequeño Luan.

“Papá y mamá te amamos profundamente”: así dieron la bienvenida a su bebé

Con una serie de fotografías, la pareja compartió la feliz llegada de su primer bebé que llegó al mundo la tarde del pasado 10 de diciembre.

“Después de 38 semanas de espera, llegaste un 10 de diciembre a las 5:01 pm a revolucionar nuestra vida, pedacito mío. Papá y mamá te amamos profundamente y lo haremos hasta la eternidad. Bienvenido, Luan Velásquez Almaguer”

La pareja solía compartir imágenes de su embarazado en redes sociales. Una de las últimas fotografías de Ilean Almaguer embarazada para celebrar sus 40 años con, lo que dijo, era la “bendición más grande” que Dios pudo haberle mandado.

“Con la bendición más grande que Dios me pudo haber mandado. Me celebro con mucho amor y respeto. ¡Feliz cumpleaños, Ilean! Lo has hecho muy bien”, escribió la famosa

“Papacito bello”: famosos y fans dan la bienvenida a Luan

Luego de la publicación de Ilean Almaguer, quien dio vida a Catalina Novoa, amiga de “Patito”, la protagonista, decenas de seguidores y amigos de la pareja celebraron la llegada de su primer bebé.

“Felicidades, bebecita. Eres la mejor mañana mi Luan, te amo”, “Mi bebe Luan. Papacito bello, te amamos. Ya te quiero conocer en persona”, “Felicidades, amiga. Que Dios los bendiga a los 3”, “Felicidades”, “Sin duda nuestro mejor regalo de Navidad”, “Divino”, “Qué hermoso. Felicidades a los tres”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Muchos de los comentarios que se pueden leer en la publicación son parte de compañeros actores, algunos del melodrama juvenil “Atrévete a soñar”, como Violeta Isfel y Roberto Carlo.