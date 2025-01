“El tiempo pasa y deja huella”: le llueven críticas a Alejandra Guzmán por exótico vestuario

Alejandra Guzmán desata polémica en redes. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán causó revuelo por un atrevido vestuario, y aunque la cantante se ha caracterizado por provocativos atuendos, esta ocasión le valió muchas críticas por parte de usuarios de redes sociales.

¿Cómo es el vestuario que le criticaron a Alejandra Guzmán?

La hija de la fallecida Silvia Pinal apareció en el escenario luciendo unas botas largas con diseño de animal print que hacían juego con los guantes que le llegaban casi al hombro.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el leotardo, que simulaba tener transparencias en gran parte del cuerpo, incluido el pecho, en donde colocó dos equis para simular que cubría los pezones.

La cantante, incluso, bailó muy sensual sobre el escenario para interpretar uno de sus grandes éxitos.

Aunque Alejandra Guzmán suele presentarse con excéntricos vestuarios, mismos que la han caracterizado a lo largo de su carrera, ahora los usuarios de redes sociales no vieron con buenos ojos el atuendo de la cantante y las críticas no se hicieron esperar.

“¿Quién la asesora?”, “Para todo hay edad. Entiendo que ahora importa más enseñar que cantar cuando ella tiene una voz increíble”, “El tiempo pasa y deja huella”, “Creo que todo es una etapa donde los años no pasan en balde”, “El tiempo es un factor no renovable”, “Tan bonita que estaba”, “Triste”, “ella estaba muy bien, pero quiso estar mejor, lastimosamente no salieron las cosas bien”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de usuarios de redes sociales.

Aunque hubo otros que aseguraron que Alejandra Guzmán lucía increíble y hasta la defendieron de las críticas a su edad.

“Hermosa señora”, “Bella Alejandra”, “Bella, bendiciones. La edad no le quita lo bella”, “Está fenomenal, Ale”, “Espectacular como se ve y su seguridad”, “Una diva”, “A ella le queda hacer de todo, así es ella, sin ataduras”, “Ella es una artista, una cantante, ¿por qué se atacan por el vestuario? Que ya no tiene edad, en esta vida no hay edad para ponerte algo. Si te gusta, póntelo”, son parte de los comentarios en apoyo a la hija de Enrique Guzmán.