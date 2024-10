“No tuve chance de volver a verlo bien”: Alejandro Fernández recuerda última llamada con Vicente Fernández

Alejandro Fernández y su padre, Vicente Fernández. Foto: AFP

Alejandro Fernández recordó los últimos momentos que tuvo junto a su padre, Vicente Fernández. De acuerdo con el “Potrillo”, previo al accidente que llevó al “Charro de Huentitán” al hospital, ellos se habían distanciado.

“La forma en la que se fue mi papá. De un día para otro tuvo el accidente, yo estaba en Europa de vacaciones, llevábamos como unas semanas peleados, yo me fui de vacaciones peleado (con él)”.

En entrevista con el programa “Despierta América”, el “Potrillo” recordó que, tras enterarse del accidente, logró que lo comunicaran con el intérprete de “Volver, volver” y tener, lo que sería, la última llamada con su papá.

“Cuando me enteré de que mi papá se había accidentado y que iba a entrar a cirugía por la edad que tenía, evidentemente me preocupé muchísimo y empecé a hablar con mis hermanos, le dije al asistente de mi papá ‘oye, pásame a mi padre para hablar con él’, agarró el teléfono, hicimos una videollamada”.

¿Qué le dijo en la última llamada Vicente Fernández a Alejandro?

El cantante compartió que el “Charro de Huentitán” se mostró fuerte e, incluso, le aseguró que, a su regreso de Europa, él estaría “entero”.

“Me dijo: ‘hijo, no te preocupes, he salido de muchas, yo creo que para cuando regreses aquí voy a estar y voy a estar entero’”.

Sin embargo, la salud de Vicente Fernández se complicó, manteniéndolo, por varios días, en el hospital, en donde finalmente murió el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años.

“Y de ahí ya no tuve chance de volver a verlo bien. Ya salió con el problema, ya no podía hablar, no podía moverse, es algo fuerte, es algo difícil”.

Además, el cantante de “Me dediqué a perderte” reveló que el dolor por la partida de su famoso papá es algo con lo que tiene que vivir.

“No es como que te acostumbras, es algo que llevas, que lo vas a seguir sintiendo toda la vida. Vives con él”.

¿Por qué se habían peleado Vicente y Alejandro Fernández?

Aunque el “Potrillo” reveló que estaba peleado con su padre cuando sucedió su accidente, no detalló las razones y solamente las llamó “tonterías”; y lamentó la distancia con el cantante.

“Era por tonterías. Es lo que te digo, nunca sabes cuándo, das por hecho que tienen la vida comprada y nunca sabes cuándo te va a pasar algo. Sobre todo, cómo se fue mi padre, sí fue algo que me dolió porque me hubiera gustado decirle muchísimas cosas, que se las dije, aunque si estaba consciente, él no podía responder, no podía hablar”.