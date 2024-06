“Voy de recluso”: Alfredo Adame termina detenido por insultar a Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame terminó detenido. Foto: Cuartoscuro

Alfredo Adame terminó detenido por insultar a Gustavo Adolfo Infante. A través de un video que compartió en sus redes sociales, el actor informó que le fue impuesta un arresto de seis horas en el llamado “Torito”.

Sin embargo, el polémico famoso se mostró, incluso, divertido por el arresto que tenía que cumplir por insultar al presentador de televisión.

“No me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el Torito, aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”.

En la grabación, que rápidamente se hizo viral, Alfredo Adame dijo que acudía de manera voluntaria a cumplir con sus horas de arresto.

“Ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito. Si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico. Voy de recluso al Torito”.

“Adame, pórtate bien”: fans respaldan a al actor

Luego del anuncio de Alfredo Adame, los seguidores del controversial actor tomaron la situación con el mismo humor que mostró el famoso, quien se reía en su video.

“Ay, Adame, pórtate bien. Aquí te queremos”, “Maestro, cuidado con el torito”, “Tío, qué tremendo”, “Adame, no te metas en líos”, “No te dejes”, “Adame, a tipos como nosotros no hay leyes que nos detengan”, “Ni aguanta nada el periodista”, “Miéntanos la madre en el Telegram, nosotros no demandamos”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

La difícil relación entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante mantienen una tensa relación desde hace un tiempo. En 2021, el actor aseguró que tanto el periodista de espectáculos como otros famosos habrían armado un plan para desaparecerlo.

En aquella ocasión, Adame explicó, en entrevista con la revista TVNotas, que un presunto productor, de nombre Héctor Aguilar, lo habría buscado para ofrecer un proyecto. Sin embargo, según Alfredo, todo se trató de un plan para hacerle daño y acusó a Infante como la cabeza del plan.

Después, para febrero de 2022, Gustavo Adolfo Infante procedió legalmente contra Alfredo Adame por violencia mediática, violencia de género y extorsión. La denuncia la presentó junto a su madre, una mujer de más de 80 años, hecho que, dijo, no iba a permitir.

“Esto no puede seguir, va por la vida insultando, agrediendo y mintiendo. Yo me aguanto, pero que se meta con mi mamá que tiene 85 años, no lo voy a permitir”.

Tras conocerse que Alfredo Adame enfrentaba un proceso legal iniciado por Infante, aseguró que los cargos lo tenían “sin cuidado”. Al responder, el actor llamó “pobre naquito” a Gustavo Adolfo.

“El que se ríe se lleva, él me dijo todas esas tonterías y sigue insistiendo que vendo armas, es un pobre imbécil, es un naquito, eso es lo que es, es un pobre naquito”.

Además, en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Adame afirmó que Infante lo ha señalado, incluso, de nexos con el narco, por lo que volvió arremeter contra el presentador.