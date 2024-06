¿Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh? Esto se sabe

Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh en 2007. Foto: AFP

Amaia Montero podría regresar a La Oreja de Van Gogh, así lo dio a conocer Isabel Rábago, conductora del programa “Juntos” de Telemadrid.

Según la colaboradora, Amaia, quien fuera vocalista desde 1996 hasta el 2007, regresará a la agrupación e incluso aseguró que la agrupación prepara una serie de conciertos por diversas ciudades.

¿Qué te parece la noticia? #amaiamontero #laorejadevangogh pic.twitter.com/MJOac0g3aj — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) June 27, 2024

¿Qué dijeron sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

La conductora española compartió, que después de hablar en varias ocasiones de Amaia Montero en su programa, sobre su salud, sus desapariciones, entre otras cosas; ahora podían compartir una “noticia brutal”.

“Es un personaje del que hemos hablado de vez en cuando, nos hemos preocupado por cómo estaba. Hay veces que ha estado demasiado tiempo desaparecida y nos preocupábamos. Pues bueno, estamos hablando de Amaia Montero. Y la gran noticia que ha podido saber este programa es que vuelve con La Oreja de Van Gogh.“, dijo la periodista.

Recordemos que Amaia Montero despertó la preocupación entre sus fans cuando publicó una desconcertante imagen en sus redes sociales donde se veía muy desmejorada y estaba acompañada por el mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La acción hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, especialmente tras conocerse que permaneció ingresada en una clínica de Navarra durante un mes.

“Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. Va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Sobre todo de verla bien, de todo el grupo respaldando. Y sobre todo lo bien que nos lo vamos a pasar este verano”, explicó Isabel.

En estos momentos, ni Amaia ni la banda se han pronunciado al respecto. Pero según la información que dio la periodista, Montero podría volverse a reunir con Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde, y, por supuesto, se espera que compartiría escenario con Leire Martínez.