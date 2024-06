Nicolás Buenfil confiesa que pronto podría conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo; “impone muchísimo”, dice

Nicolás Buenfil, nieto de Ernesto Zedillo. Foto: Cuartoscuro

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, va tejiendo una relación con la familia de su padre, Ernesto Zedillo Jr.; incluso, el joven asegura que espera pronto conocer a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, Nicolás aseguró que siente nervios por conocer a su abuelo, pues, dijo, “impone muchísimo”. Además, el hijo de la actriz no dudó en resaltar el parecido que, se dice, tiene con el exmandatario mexicano.

“Probablemente, pronto, no sé. Pero me dan muchos nervios, la verdad. No sé, pues es un expresidente de aquí (de México) yo creo que impone muchísimo y, aparte, dicen que soy idéntico”.

Aunque confesó que tiene nervios de conocer a su abuelo paterno, Nicolás Buenfil consideró que será una “experiencia muy rara”.

“Va a ser una experiencia muy rara para mí”.

Sobre la relación que tiene con su padre, Ernesto Zedillo Jr. y sus hermanos paternos, Nicolás Buenfil destacó que se siente cómodo con que las cosas se hagan públicas.

“Es impresionante. Me encanta que las cosas se hagan públicas y ya estoy acostumbrado más que nada, es muy difícil. No sabes cuándo vas a recibir críticas, pero yo ya lo sé controlar bien”.

El encuentro entre padre e hijo

Aunque Nicolás Buenfil conoció a su padre hace años, según reveló Erika Buenfil en una entrevista, la relación entre ellos no se había hecho pública hasta hace poco tiempo.

Fue el propio joven quien publicó un par de fotografías con su hermana Isabella Zedillo.

Además de las postales junto a su hermana, el joven Buenfil compartió en sus historias de Instagram algunas postales junto a su padre en una carne asada.

Después de la publicación de Nicolás, su madre, Erika Buenfil celebró la relación que hay entre padre e hijo. Incluso, reveló cuál fue la reacción de Ernesto Zedillo Jr. luego de que se viralizaron las fotos junto al joven.