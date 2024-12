Amber Heard será madre por segunda vez

Amber Heard no ha dado detalles de su embarazo. Foto: GettyImages

Amber Heard está embarazada por segunda vez, así lo dio a conocer la revista People, que pudo confirmar lo noticia con una fuente cercana a la actriz.

El informante aseguró que “aún es bastante pronto el embarazo, no queramos entrar en muchos detalles en esta fase. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella misma como por Oonagh Paige“.

La actriz ha optado por mantener un perfil bajo respecto a los detalles de su vida privada, por lo que no se ha revelado la identidad del padre ni otros aspectos sobre el embarazo.

Heard se convirtió en madre de su primera hija, Oonagh Paige, en abril de 2021, un nacimiento que anunció tres meses después en su Instagram, relatando que había decidido tener un hijo cuatro años antes y en solitario. “Quería hacerlo en mis propios términos”, escribió entonces.

“Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no necesitar un anillo para tener una cuna”, aseguró en ese momento la actriz de Aquaman, quien suele referirse a sí misma como “madre y padre” de la pequeña.

Tras la batalla legal contra su exmarido, en 2022, Amber Heard decidió mudarse a España y comenzar una nueva vida en Madrid junto a su hija y su actual pareja, la directora de fotografía Bianca Butti.

Las últimas dos producciones cinematográficas en las que ha participado son el thriller ‘In the Fire’ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, ambas estrenadas en 2023.