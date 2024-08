¡No fue por “niño de compromiso”!: amigo de Ángela y Nodal afirma que la boda sí fue planeada

Ángela Aguilar y Nodal sí planearon su boda. Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal y Ángela Aguilar sí planearon con tiempo su boda, contrario a los señalamientos de un enlace fugaz. De acuerdo con Jomari Goyso, testigo de la unión de los cantantes, la celebración era algo que se sabía al interior de la familia.

“La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada, y mucha gente la sabíamos, lo que pasa es que se mantenía en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa”.

En entrevista con Despierta América, y retomada por “De primera mano”, el presentador de televisión destacó que los señalamientos de la prontitud de la boda se deben, dijo, a que la gente no entiende los tiempos de la relación.

“Que la gente no entienda que las personas se pueden enamorar rápidamente y se puede casar, lo entiendo, pero dejen de crear otra narrativa”.

Ángela Aguilar no está embarazada, afirma amigo

Además, el amigo de la pareja también descartó que el motivo de la boda, a meses de haber confirmado su relación, se deba a que la hija menor de Pepe Aguilar se encuentre esperando a su primer bebé.

“Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla… porque no está embarazada”

El presentador de televisión destacó que los rumores sobre el embarazo de Ángela Aguilar terminarán siendo teorías falsas como las que apuntaba a que la pareja se había casado en Italia.

“Todas las teorías que sacaron: que se casó en Italia, que visitaron al Papa, de que Pepe estaba ahí, qué pasa ahora, que todas eran mentira”

Finalmente, destacó que no buscaba ser vocero de la familia Aguilar o del matrimonio entre Ángela y Nodal, solo que paren los ataques a los cantantes.

“Yo no soy vocero de la familia, pero me parece muy triste que ataquen y que quieran poner una narrativa que no es”