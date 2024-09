“Voy a defender tu nombre”: Angélica Vale demandaría a Gala Montes por título de “La novia de México”

Angélica Vale no quiere que Gala use el título de su madre. Foto: GettyImages

Sigue la polémica por el título de “La novia de México”, como actualmente los fans de Gala Montes llaman a la actriz desde su participación en “La casa de los famosos”. El nombre pertenece, desde hace décadas, a la cantante Angélica María, y es su hija Angélica Vale quien ha hecho reclamos al respecto, al grado que, dicen, ya contempla llevar la disputa a una demanda.

Angélica Vale demandaría a Gala Montes si usa el nombre de “La novia de México” a su salida de LCDLFM; al menos, eso es lo que aseguran. De acuerdo con lo que se filtró, la estrella de “La fea más bella” considera que su madre se ganó ese título desde los años 60 con su trayectoria, y piensa defenderlo.

Angélica Vale podría demandar a Gala Montes por el título de “La novia de México”

Lo que sí hay que aclarar es que a Gala Montes la llaman así por su participación en “La casa de los Famosos”, tal como lo hicieron en la primera entrega del reality con Nicola Porcella, el participante que fue nombrado “El novio de México”.

La actriz, además de ignorar su apodo debido a su aislamiento por la competencia, tampoco debe estar al tanto de la inconformidad de Angélica Vale, que podría terminar en una demanda. La revista TV Notas dio a conocer que la comediante pretende llevar a una acción legal su reclamo del nombre.

“Angélica Vale dice que le pedirá a Gala que se cambie el mote a ‘Gala de México’. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que sólo ha despuntado por LCDLFM”.

La revista indicó que los planes de demanda de Vale fueron filtrados por una persona allegada a las dos Angélicas.

“Dice que es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Considera que es una falta de respeto a su mamá, quien fue nombrada así por el periodista Octavio Alba en la década de los 60. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”.

Sobre cómo ha reaccionado Angélica María a la polémica, “la persona allegada” habría respondido que “es una dama, sí se molestó mucho y trató de calmar a su hija”, sin embargo, al parecer, Vale está decidida y ya hasta le dijo a la cantante:

“No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo, pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de ‘La casa’ se lo voy a decir”.

Y aunque son los fans los que le han gritado “La novia de México” a Gala afuera de “La casa…”, Vale insiste en que no debe atribuirse el título.

“Que no se la crea. Que ni se le ocurra utilizar este apodo afuera, porque la demandamos”.

La fuente agregó que Angélica María registró el nombre de “La novia de México” hace muchos años ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y no puede ser utilizado en ninguna circunstancia. Este año se renovó el trámite y el título está protegido.

“Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga. Vale está dispuesta a hacer lo que sea para que no se burlen de su mamá. Si Gala usa ese nombre, tendrá que pagar mucho dinero. Que los fans vayan cambiándole el título a ‘Gala de México’. Ya el tiempo lo dirá”.

