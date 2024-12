Anthony Hopkins celebró 49 años sin beber: “hay miles de personas como yo”

Anthony Hopkins. | Foto: AFP.

Anthony Hopkins se encuentra de festejo. Y es que, el famoso actor de Hollywood celebró 49 años sin beber alcohol, así lo dio a conocer el histrión a través de redes sociales este domingo.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Hopkins compartió como tomó la decisión de dejar de beber y dedicó unas palabras a quienes se encuentran pasando por este proceso.

“Hoy hace cuarenta y nueve años dejé de beber. Y me lo estaba pasando genial. Pero luego me di cuenta de que estaba en un gran, gran problema porque no podía recordar nada y estaba conduciendo un coche borracho como un loco. Entonces, en ese día fatal, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que la conseguí”, contó el actor.

“Llamé por teléfono a un grupo de personas como yo, alcohólicas. Y eso fue todo. Sobrio. Me he divertido más que nunca en estos 49 años. Me volví sobrio y, aunque suene a una palabra aburrida, he tenido una vida maravillosa. Todavía me emplean, todavía me dan trabajo”, continuó narrando el intérprete de icónicos personajes como Hannibal Lecter.

Hopkins compartió su experiencia de recuperación de la adicción al alcohol con la intención de animar a quienes se encuentran en una situación similar.

“Si tienes un problema, divertirse es maravilloso, beber está bien, pero si tienes un problema con el alcohol, hay ayuda. No es algo terrible, es una condición si eres adicto al alcohol. Consigue ayuda. Hay mucha ayuda disponible. Una cosa de la que me di cuenta y es que no soy único. Hay miles de personas como yo”, dijo.

La celebración por los 49 años de sobriedad de Anthony Hopkins se da previo a su cumpleaños 87, que tendrá lugar este 31 de diciembre.

“En dos días cumpliré 87 años. Así que estoy celebrando mi larga vida, inesperadamente larga. Así que si tienes un problema, ya sabes a dónde ir. Llama a cualquier grupo, programa de 12 pasos, lo que sea que puedas hacer, porque es mortal”, puntualizó.