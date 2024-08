“Tú no eres Wendy Guevara”: el explosivo reclamo de Arath de la Torre a Ricardo Peralta tras acusación de homofobia

Arath de la Torre tuvo el apoyo de Wendy Guevara. Foto: Cuartoscuro

Una nueva tensión en “La casa de los famosos México” fue protagonizada por Arath de la Torre y Ricardo Peralta debido a que el influencer acusó de homofobia al actor. La discusión provocó reacciones de Wendy Guevara y de la comunidad LGBTTTQ+ que reclamaron al segundo por recurrir a un tema complejo sólo para ganar.

Arath de la Torre no tardó en responder a la acusación de Ricardo Peralta y lo enfrentó con el comentario: “tú no eres Wendy Guevara, búscate otra historia porque esa ya se contó”.

Ver más Arath: “No eres wendy guevara, buscate otra historia porque esa ya se conto”



acabado quedó ricardo JAJAJA#LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/abxxeO6lA0 — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 19, 2024

Ricardo Peralta acusa a Arath de la Torre de homofobia y él se defiende

En la segunda entrega de “La casa de los famosos México”, Ricardo Peralta y Arath de la Torre calentaron los ánimos durante un enfrentamiento en el que el conductor del programa “Hoy” le respondió a su rival: “Tú no eres Wendy Guevara”, palabras que provocaron reacción de la influencer trans, ganadora de la primera edición del reality.

Durante la gala de eliminación del domingo Ricardo Peralta y Arath de la Torre, quien se encontraba nominado, se colocaron cara a cara. Ahí, el influencer señaló que Arath criticó su vestuario con la intención de dirigirse a su identidad de género.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste, Rick, quítate eso porque me incomoda verte así. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestro manierismos y cómo nos vestimos” Ricardo Peralta

Peralta insistió en que Arath no sólo se refirió a su ropa.

“Sé perfectamente que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa y tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que es algo con lo que he luchado toda mi vida, no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. ¡Arriba los jotos afeminados!” Ricardo Peralta

Después de hablar, Peralta pretendió esquivar a Arath, sin embargo, tuvo que seguir las reglas y se posicionó frente al comediante.

“Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti siempre y toda tu comunidad… No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he tendido mi mano” Arath de la Torre

Luego de estas palabras, Arath fue directo con Ricardo:

“No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”

Wendy Guevara defiende a Arath

La influencer contó lo que le ha tocado conocer de Arath de la Torre.

“Le doy toda la razón a Arath. Ricardo creo que quiere e intentó con ese comentario, por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser, ósea porque es gay. Nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa. y que bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así porque hemos visto la persona que es mi comadre” Wendy Guevara

La creadora de contenido aseguró que el presentador no es homofóbico.

“Yo conozco a Arath de la Torre, cuando lo veo, él me abraza, de esos abrazos sinceros, de verdad, me da mi besito. Súper buena onda, súper lindo. Si él fuera homofóbico, créanme, ni me saludara. Arath es súper hombre, no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal” Wendy Guevara

Ver más Wendy dejando en claro que Arath no es homofobic.o ya que ella y él se llevan súper bien y es muy lindo con wendy. #LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/yYQoaRFCsL — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 19, 2024

Además de Arath, la asociación Círculo Diverso se posicionó sobre lo dicho por Peralta.

“En estos momentos, en que la comunidad LGBTTTIQ+ enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos, posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, solo contribuye a la polarización social contra la diversidad sexual”

Ver más A la opinión pública sobre lo sucedido en #LaCasaDeLosFamosoMx: pic.twitter.com/eaQtvCHYPV — Círculo Diverso A.C. (@circulo_diverso) August 19, 2024

En su comunicado destacó que no coinciden con el influencer:

“Condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show ‘La casa de los famosos México 2’ en el que se encuentra actualmente participando. Utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia”

La asociación se sumó al revuelo que circula en redes sociales por la discusión de Arath y Ricardo. Peralta ha perdido seguidores en estas plataformas desde su participación en el reality, situación que relacionan con su comportamiento ahí.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]