Emiliano Aguilar, hermano mayor de Ángela Aguilar, desató la polémica después de comentar una publicación de Cazzu, expareja de Christian Nodal.

La reacción del hijo de Pepe Aguilar sobre el regreso de la argentina a la música hizo suponer que le estaba coqueteando, quien es expareja de Christian Nodal, actual esposo de su hermana.

Cazzu se mantuvo alejada de los reflectores después de que se dio a conocer la relación entre su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero después de meses de silencio anunció su regreso a la música en sus redes sociales.

Ante esta noticia, Emiliano Aguilar reaccionó colocando el emoji de una corona y una llama de fuego, pero el cantante aclaró que lo hizo porque admira la música de Cazzu.

Los comentarios no se hicieron esperar y fue el mismo Emiliano quien respondió que lo hizo con todo respeto.

“Porque me gusta su música, soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”.

Emiliano Aguilar