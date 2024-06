Babo quema a Belinda: cantante rompió confidencialidad, por eso no hubo colaboración

Babo expuso a Belinda. Foto: Cuartoscuro

Babo se enojó con Belinda, después de que la cantante diera a conocer que tenía contacto con él y que, posiblemente, podría tener una colaboración musical. El cantante de Cártel de Santa acusó a la cantante de violar un acuerdo de confidencialidad.

En entrevista con la televisora del Ajusco, el polémico cantante explicó que él tomó la decisión de no colaborar musicalmente con Belinda. Además, describió a la famosa como una mujer que no cumple con los acuerdos que hace.

“Belinda es bien linda. Dice muchas cosas, Belinda, entonces, hace acuerdos que no cumple y a mí no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento, pues, como que dije no”.

Además, Babo aseguró que la indiscreción que cometió Belinda al compartir, sin su autorización, parte de una de sus canciones, le pudo haber ocasionado problemas legales. El cantante también recordó que fue la propia cantante quien le pidió mantener su trato alejado de los reflectores.

“Me dices que seamos acá como que bien discretos y andas ahí spoileando todo y diciendo pedazos de mis rolas, que eso se puede prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas y así”.

Después de la filtración de una de sus canciones y de la aparente actitud Belinda, Babo decidió dar por terminada la relación laboral sin que la colaboración entre ambos se lograra.

“Entonces preferí mejor no trabajar con ella”, destacó Babo en entrevista.

¿Qué dijo Belinda de Babo?

Hace poco más de un año, Belinda sorprendió al revelar que tenía buena relación con Babo, vocalista de Cartel de Santa. Durante una entrevista con la revista Glamour España, la cantante confesó que él le enviaba sus ideas, dando la impresión de que se trataba de una amistad.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo”,

Ver más Belinda y Babo comparten mensajes 😱 pic.twitter.com/EMkH8u6MwT — Virales del mundo (@NuevoVirales) April 25, 2023

Después de haber compartido la canción y los mensajes que compartía con Babo, la cantante pidió al rapero que no se enojara con ella por la confesión.