Por video de Miguel Luis trabajando como “cerillito”, llueven críticas a Eugenio Derbez

A Eugenio Derbez le llovieron críticas después de que un video evidenciara la realidad de Miguel Luis debido a que su colaborador en algunos de sus programas aparece trabajando como “cerillito” y además expresa “no hay chamba”.

Miguel Luis participó junto con Sammy Pérez en los programas de Derbez, “XHDRBZ” y “La familia P. Luche”. El video en el que muestra su trabajo como “cerillito” supera las tres millones de reproducciones, por lo mismo que es viral, se desataron comentarios en los que reclaman al comediante cuestionándolo sobre si su colaborador tiene derecho a regalías por su aparición en producciones lideradas por él.

La grabación se compartió en la cuenta de TikTok @miguelluis_Oficial y despertó críticas a Eugenio Derbez en las que lo señalan de haber lucrado con él y con Sammy para sus shows.

Miguel Luis aparece en las imágenes acomodando carritos en un supermercado, situación que provocó molestia entre los usuarios de redes sociales. En cuanto a su trabajo junto a Eugenio, no figuraba como protagonista de los programas, sin embargo, por el sólo hecho de su participación, sus defensores consideran que tiene derecho a regalías ya que estuvo en “Derbez en cuando”, “XHDRBZ”, “Vecinos” o “La familia P. Luche”.

Esto dice Miguel Luis en el video:

“Yo soy su amigo Miguel Luis y qué creen, estoy en un TikTok más porque no hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del super. Ayúdenmne porque ya tengo mucho calor, pero ahí voy, ya le voy agarrando la onda, voy a seguir chambeando, ahí me siguen y me guardan mi propina”