Bad Bunny y Jimmy Fallon sorprenden y cantan en el metro de Nueva York

Bad Bunny y Jimmy Fallon se disfrazaron para cantar. Foto: IG @jimmyfallon

Bad Bunny acaba de lanzar su nuevo disco llamado “Debí tirar más fotos”, un tributo a Puerto Rico, y sorprendió cantando en el metro de Nueva York.

El reguetonero, junto con el presentador Jimmy Fallon, se disfrazaron para sorprender a los usuarios del metro y terminaron cantando “Nuevayol”.

Bad Bunny pone a bailar al metro al ritmo de “Nuevayol”

El cantante y el presentador visitaron el metro de Nueva York disfrazados al estilo hippie para dar un concierto y pasar “desapercibidos”.

Los “cantantes callejeros” empezaron a cantar el cover de los Backstreet Boys “I want it that way”, Jimmy Fallon como la voz principal.

La voz de Jimmy hizo que la gente se empezara a congregar y al terminar el cover, agradeció a los asistentes, se despojó del disfraz, se presentó e introdujo al “conejo malo”.

Al quitarse su disfraz, Bad Bunny empezó a cantar uno de sus nuevos sencillos “Nuevayol” con lo que puso el ambiente entre los asistentes.

Otros artistas que han cantado con Jimmy Fallon en el metro

Bad Bunny se suma a la lista de cantantes que se han presentado en el metro de Nueva York con Jimmy Fallon.

Entre los cantantes que han sorprendido a los usuarios del metro están Green Day, Miley Cyrus, Alanis Morissette, U2 y Maroon 5.

Bad Bunny visitará México

Bad Bunny está al 100% en promocionar su nuevo disco “Debí tirar más fotos” y el cantante puertorriqueño adelantó que estará en México.

El “conejo malo” sorprendió al anunciar su posible regreso a México y varios países de Latinoamérica con su nueva gira titulada “No me quiero ir de aquí”.

A través de una publicación en Instagram hizo el siguiente anuncio:

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, quisiera volver al full y voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”.

https://www.instagram.com/reel/DExYl7NJlFe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

De momento no se sabe cuando Bad Bunny volverá a pisar tierras mexicanas.