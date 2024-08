“Bad Monkey”: sinopsis, elenco, tráiler y más de la nueva serie de Vince Vaughn

La serie “Bad Monkey: negocios turbios” fue creada por Bill Lawrence, el galardonado productor de éxitos como Ted Lasso y Shrinking. Se trata de una hilarante comedia policíaca, protagonizada por Vince Vaughn, quien interpreta a Andrew Yancy, un detective expulsado de la Policía de Miami, que trabaja en un restaurante como inspector de salud.

Michelle Monaghan es parte del elenco de la serie “Bad Monkey: negocios turbios”, cuyo guion está basado en una novela homónima escrita por Carl Hiaassen y adaptada por Bill Lawrence.

UnoTv.com, habló con Michelle Monaghan sobre su participación en este proyecto y la manera en que se sintió atraída por el guion desde que lo leyó por primera ocasión.

“Es muy inteligente y divertido, creo que lo que más me encantó fue la adaptación de Bill Lawrence y el hecho de que estaba protagonizada por Vince Vaughn. Sentí que era un programa tan original, que no había tenido oportunidad de hacer”, dijo la actriz.

Añadió sentirse atraída porque se desarrolla la historia en Miami, lo cual no considera común y por la “interesante” mezcla de personajes sombríos que equilibraban el humor con la vulnerabilidad: “Simplemente me conecté con todas las partes de la serie. Hice un papel que nunca había desempeñado antes, ella es una verdadera bribón, por así decirlo”.

“Tengo el mayor respeto por los escritores de comedia, pero también por los actores como Vince, es alguien a quien he admirado a lo largo de los años. Me encantan The Swingers y Wedding Crashers. Me encanta su trabajo en todos los ámbitos y enfrentarme a él y colaborar con él, me hizo ponerme de pie muy rápido. Pensé, vaya, su cerebro funciona a un nivel completamente diferente y es un genio”.

Michelle Monaghan, actriz