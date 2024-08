Colectivos LGBT+ reaccionan a las acusaciones de Ricardo Peralta en LCDLF 2

Ricardo Peralta es uno de los integrantes del reality “La Casa de los Famosos 2” México que ha causado más revuelo por sus expresiones, por su actitud y por su vestuario.

Y precisamente su vestuario ha causado gran discusión en las redes sociales y Arath de la Torre, uno de los compañeros de Ricardo en el programa, hizo comentarios sobre cómo vestía el influencer.

De acuerdo con el influencer, Arath de la Torre hizo un comentario sobre su forma de vestir y lo acusó de homofobia, pero el actor negó las acusaciones durante el programa de eliminación de ayer domingo, donde salió Mariana Echeverría.

Arath de la Torre le responde de esta manera a Ricardo Peralta tras indicar que Arath no apoya a la comunidad LGBT 🏳️‍🌈

Las acusaciones que hizo Ricardo Peralta señalando homofobia por parte de Arath de la Torre hizo eco en colectivos LGBT+, que desechan los comentarios vertidos por el influencer.

La organización Círculo Diverso reprobó las acciones de Peralta asegurando que estaría contribuyendo a polarizar a la comunidad.

La organización condenó y reprobó las “desafortunadas declaraciones” del influencer y por “utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTQ+ hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia”.

“Los derechos de las personas LGBTTTIQ+, no son una estrategia, ni un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual“.

Círculo Diverso