¿Exageración o necesidad? Bárbara de Regil responde a críticas por hacer ejercicio en avión

Bárbara de Regil fue criticada por hacer ejercicio en un avión. Foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil respondió a quienes la criticaron por hacer ejercicio a bordo de un avión. A través de sus historias de Instagram, la polémica actriz aseguró que se trató de una actividad para evitar “trombosis”. Además, destacó que ella no puede mantenerse mucho tiempo sentada.

“A los “medios” que me están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo, esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobre todo porque, yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, afirmó la actriz.

La polémica del ejercicio en el avión de Bárbara de Regil

Fuertes fueron las críticas que le llovieron a Bárbara de Regil por su actividad física en un avión. La protagonista de “Rosario tijeras” fue quien compartió el momento en sus redes sociales.

La grabación fue retomada por otras cuentas y se viralizó rápidamente, causando revuelo entre los cibernautas que no dudaron en criticar el modo de activarse, tomando en cuenta que se encontraba en un avión.

Los cibernautas no perdonaron a la actriz y lo hicieron notar con decenas de comentarios en plataformas digitales.

“Esta señora ridícula”, “No puede ser”, “Siento que su esposo no la soporta”, “¿Vuelo comercial?”, “El de a lado, ‘Me la estoy pasando bien raro’”, “Hay que tomar ácido fólico”, “Es una neurótica”, “Ya ni me acordaba de ella”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Aunque ésta no es la primera vez que Bárbara de Regil causa revuelo y recibe críticas por su manera de actuar. La actriz ha protagonizado polémicas por los videos en donde sale haciendo ejercicio y trata de motivar a sus seguidores.