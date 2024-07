“No todo fue malo”: baterista rompe el silencio tras regaño de Paulina Rubio

Paulina Rubio regañó a un baterista. Foto: AFP

Después de que Paulina Rubio no tuvo reparo en regañarlo en pleno concierto, el baterista respondió minimizando la situación que se viralizó en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico aseguró que “no todo fue malo”.

“Amigos, no todo fue malo. Antes del incidente estábamos rockeando con todo @paulinarubio y todos los involucrados. Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”, escribió el baterista.

Sin embargo, algunos cibernautas consideraron que Paulina Rubio no debió exponerlo frente al público de la Arena Ciudad de México. Además, reconocieron la manera en la que reaccionó el baterista.

“Sí, pero no merecías que te hablara así”, “Qué muestra de tu profesionalismo y tu humildad”, “Tu postura muy inteligente y profesional, es parte del show”, “Maestro, eres un caballero”, “Eres un profesional, sinceramente ella no. Nunca expones a tu compañero y menos de esa forma”, “Te portaste como un profesional. No me gustó la actitud de Pau, pero qué le vamos a hacer, yo puro aplauso para ti”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación del baterista.

¿Cuándo regañó Paulina Rubio al baterista?

Durante una presentación en la Arena Ciudad de México, Paulina Rubio no tuvo reparo en mostrar su molestia contra el baterista por unas supuestas fallas. El momento, como muchos otros, quedó en video y rápidamente se hizo viral en plataformas digitales.

De acuerdo con las imágenes, Paulina Rubio se acerca al músico, al que insulta en medio de la canción. Mientras él sólo se limita a ver a la “Chica dorada”.

La actitud de la intérprete de “Ni una sola palabra” desató toda clase de comentarios en redes sociales. Muchos de ellos criticaron la actitud de la hija de la fallecida Susana Dosamantes.