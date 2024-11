¿Con todo y piña? Belinda comparte video preparándose un taco al pastor desde el trompo

Belinda sorprende en puesto de tacos. Foto: Cuartoscuro

Belinda volvió a sorprender a sus seguidores, ahora, al mostrar sus dotes como taquera, pues la cantante compartió un video en donde se prepara un taco de pastor desde el trompo.

A través de su cuenta de TikTok, Belinda publicó el video que desató revuelo entre sus fans, mientras cantaba su más reciente tema en colaboración con Kenia OS.

“Quiero unos taquitos y que me atienda Beli”: fans reaccionan a video de la cantante

Como en otras ocasiones, los fans de Belinda reaccionaron positivamente al video de al cantante y celebraron la actitud que ha caracterizado a la famosa durante su carrera en el espectáculo, que empezó siendo una niña.

“Quiero unos taquitos y que me atienda mi Belinda”, “Belinda tipo: No sé qué estoy haciendo, pero me veo bonita”, “Beli, una orden de tacos y dos canciones, por favor”, “Siempre una damisela muy hermosa”, “Es una princesita”, “Quién pidió esta señal, Dios mío”, “5 tacos con un refresco, por favor”, “Yo creo que Beli y los tacos al pastor son uno mismo”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Cibernautas recuerdan video de Belinda comiendo tacos

Además de celebrar que Belinda se convirtió en taquera por un momento, algunos fans no dejaron pasar la oportunidad para recordar la vez que la cantante se ofreció a cuidar a una niña mientras comía tacos en un puesto de banqueta.

“Recordé cuando Beli le dice a una señora: ‘aquí se la cuido’”, escribieron los fans de Belinda.

Aquel video fue compartido hace unos años en redes sociales y es uno de los más recordados por los fans de la cantante de “Cactus”, que celebran la humildad con la que se maneja la intérprete.

Los otros momentos en que Belinda ha sorprendido

En otras ocasiones, Belinda se ha dejado ver alejada de los lujos, como la vez en la que, con todo y sandalias, compró parte de su mandado en un puesto de la baqueta, causando revuelo entre sus fieles seguidores.