Brad Pitt responde a mujer estafada con fotos falsas de él

El actor Brad Pitt reaccionó a la historia de Anne, una decoradora de interiores francesa de 53 años que fue víctima de una estafa sentimental por parte de alguien que se hizo pasar por él, robándole 850 mil dólares.

El portavoz de Brad Pitt emitió un comunicado después que la experiencia de Anne se reveló el domingo en un programa francés de televisión, donde la víctima relató cómo creyó estar en una relación a distancia con el actor durante un año.

“Es terrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades. Esto es un recordatorio importante de no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en redes sociales.”

Brad Pitt