Ataques de pánico, ansiedad y depresión: Brenda Bezares revela lo que ha padecido por fuertes críticas

Brenda Bezares revela que enfrenta problemas tras críticas. Foto: Getty

Brenda Bezares tomó una pausa en medio de las críticas que recibió por, supuestamente, tratar de opacar el triunfo de su esposo, Mario Bezares, en “La casa de los famosos México”. De acuerdo con la famosa, ha tenido ataques de pánico por la presión mediática recibida.

“Me han tirado de todo y demás, pero no tengo nada de que arrepentirme, nada que esconder… Me estoy recuperando, estoy en recuperación, sí he pasado por ataques de pánico, sí he pasado por ansiedad y depresión, pero voy a salir y voy a estar bien”.

A través de un video compartido en sus redes sociales, y retomado por otras cuentas, Brenda consideró “peligroso” el alcance de los comentarios negativos en su contra. Además, destacó que la serie de críticas es orquestada, según la famosa, por una persona.

“Es un odio cada vez más… No me explicó por qué, pero sí entiendo que es una cosa generada, es alguien que me tiene mucho coraje, y que está generando este tipo de notas… pero sí te puedo decir que el tiempo nos pone a cada quien en nuestro lugar”.

La esposa de Mario Bezares aseguró que los ataques no sólo afectan a su persona sino a su entorno familiar.

“Esto es un efecto cadena porque no nada más me lastiman a mí, lastiman a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mis tías, primas, a mis amigas, que me aman; es un conjunto de personas que también no se la pasan bien porque hablan de la gente que quieren”.

Finalmente, Brenda Bezares defendió la dinámica familiar que tiene con Mario Bezares y con sus hijos, por lo que, destacó, saldrá “más fuerte” de esta situación.

“Durante dos semanas me han mantenido en un ataque y me he mantenido al margen por prudencia… tratar con toda esa bola de odio, de videos editados, de gente hablando mal de mí… Solamente los que estamos alrededor sabemos nuestra mecánica… Sí (estoy) muy dolida… pero voy a salir más fuerte, más recuperada. Esto va a pasar, ahorita se ve muy difícil, pero va a pasar”.