Camila Cabello y Ángela Aguilar dan emotivos discursos en los Billboard Mujeres Latinas 2024

Los Billboard Mujeres Latinas en la Música 20204 homenajeó aquellas cantantes que han dejado una huella en la industria musical.

Las homenajeadas fueron reconocidas por sus carreras, logros y aporte femenino en la industria alrededor del mundo, donde destacan:

Karol G — Mujer del Año

— Mujer del Año Ana Bárbara — Trayectoria Musical

— Trayectoria Musical Ángela Aguilar — Dinastía Musical

— Dinastía Musical Camila Cabello — Impacto Global

— Impacto Global Gloria Estefan — Leyenda

— Leyenda Kali Uchis — Estrella en Ascenso

— Estrella en Ascenso Kany García — Espíritu de cambio

— Espíritu de cambio La India — Pionera

Camila Cabello agradece a su madre

Camila Cabello recibió el premio “Impacto global” y en su discurso agradeció a su madre, Sinuhé Estrabao, todo lo que hizo por ella desde niña y que ahora la tiene en la cima del éxito.

“Mi mamá me recuerda que hay amor en este mundo, me inspira esa infinita fuerza que, solo siendo sí misma, nos anima a mi hermana y a mí sin importar lo agotada que esté ella”. Camila Cabello

Camila tampoco se olvidaba de sus seguidores: “No subestimen el poder de sus acciones, sean amables con el niño nuevo y tímido de la escuela, defiendan a un amigo que esté sufriendo acoso… Cada acto de bondad crea una reacción en cadena”.

Ángela Aguilar y su tarea de continuar el legado familiar

Por su parte, Ángela Aguilar recibió el premio Dinastía Musical por continuar el legado de una familia emblemática en la música mexicana que incluye a su padre, Pepe Aguilar, y a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Ángela expresó sentir “un gran alivio y un gran privilegio” al formar parte de una familia que ya ha vivido todo lo que ella se prepara para vivir.

“Siento como que me agarran, me abrazan, y me cuidan y me llevan por el buen camino. Y no solamente con palabras sino con acciones”, expresó.

“Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme siempre. Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que esto no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas”. Ángela Aguilar