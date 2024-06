¿Quién era Pato Levy, hijo de Talina Fernández que murió a los 53 años?

Pato Levy era el hijo menor de Talina Fernández. Foto: Getty Images

La muerte de Pato Levy vuelve a tomar por sorpresa al mundo del espectáculo. ¿Quién era el hijo de Talina Fernández? En Unotv.com te lo contamos.

¿Quién era Pato Levy, hijo de Talina Fernández?

Gerardo Patricio Levy Fernández, de 53 años, era hijo de la conductora Talina Fernández, quien fue conocida como “La Dama del Buen Decir”.

A diferencia de su hermana, Mariana Levy, el productor se mantuvo en perfil bajo dentro del mundo de la televisión.

El hijo menor de Talina Fernández fue productor de su podcast “¿Y por qué no?”. También trabajaron juntos en el programa “Blah Blah Blah”.

Asimismo, Pato Levy realizaba shows de stand up, así como pequeñas participaciones dentro del matutino “Sale el Sol”.

En 2023, el productor reveló que sufría problemas del corazón, los cuales se desencadenaron tras la muerte de su madre.

¿De qué murió Pato Levy?

El hijo de Talina Fernández murió el lunes 10 de junio de 2024 debido a un infarto, según los reportes, ya que sufría problemas cardíacos.

En una entrevista con TVyNovelas, el productor confesó que sus problemas de salud se agravaron después de la muerte de su madre.

“Yo estoy muy mal. Me internaron en el hospital porque mi corazón estaba fallando. Muchas personas me dijeron que cuando perdemos a un ser que amamos mucho se nos rompe el corazón. Eso es lo que me sucedió a mí, literalmente”, dijo Pato Levy.

Por otro lado, Jorge “Coco” Levy, quien confirmó la noticia, detalló que su hermano tenía otros problemas que deterioraron su salud, como diabetes.

“Él tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio perforado y diabetes. Y hace tiempo estaba enfermo de muchas cosas”, señaló el actor.

La muerte de Pato Levy ocurre a pocos días del primer aniversario luctuoso de Talina Fernández, quien perdió la vida el 28 de junio de 2023 a los 73 años.