Tras la muerte de su madre, Camila Sodi se somete a peculiar terapia usada en síndrome de estrés postraumático

Camila Sodi se someterá a peculiar terapia tras la muerte de su madre. Foto: AFP

Camila Sodi compartió que comenzó una terapia con la que busca sanar y seguir adelante tras la muerte de su madre, Ernestina Sodi. A través de sus historias de Instagram, la sobrina de Thalía bromeó al decir que le iban a “borrar” todas sus memorias.

“Voy a entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar. Es como una onda, ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”.

De acuerdo con la también cantante, la terapia que comenzó recientemente se usaba para tratar a los soldados y ayudarlos con el síndrome de estrés postraumático.

“Se supone que es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados”.

¿Qué es la terapia que toma Camila Sodi?

De acuerdo con el Instituto Español EMDR, la terapia que probará Camila Sodi tras la muerte de su madre, luego de varios días en el hospital, es “abordaje psicoterapéutico que trabaja sobre el sistema de procesamiento de información innato del paciente”.

El instituto asegura que esta terapia “está recomendada para el tratamiento de las dificultades emocionales causadas por experiencias difíciles” en la vida de las personas, como el caso de Camila Sodi y la muerte de su madre.

Además, destaca que “muchos pacientes consideran que EMDR resulta de mayor utilidad para la resolución de sus problemas que otras terapias convencionales”.

Incluso, en otra de sus historias de Instagram, Camila Sodi también compartió información sobre la terapia a la que se someterá para hacer frente a la muerte de su mamá.