Cantante abandona escenario por sólo haber ¡cuatro supuestos asistentes!

El cantante aun tiene programadas otras presentaciones. | Foto: Getty Images.

El cantante español Bertín Osborne supuestamente abandonó el escenario durante uno de sus conciertos en España, a los 15 minutos de haber iniciado. Esto debido a que, según videos que circulan en redes sociales, sólo había cuatro asistentes en el lugar.

Según uno de estos videos, Osborne decidió dar por terminado el concierto que ofreció el pasado 13 de junio en la ciudad española de San Agustín de Guadalix, luego de iniciar 30 minutos tarde y cantar durante sólo un cuarto de hora, debido a que sólo había cuatro personas en el lugar. No obstante, el cantante aseguró que fue por problemas técnicos con los equipos de audio e iluminación.

“Qué me devuelvan el dinero, me siento engañado. Ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde. Hubiera estado hora y media o dos horas que es lo que yo he pagado. Qué culpa tengo yo de la iluminación, a mi qué me cuentan. Esto es muy fácil, fue porque no hay gente, somos cuatro, así de claro, somos cuatro, no hay cuórum, no hay leña, está clarísimo”, dijo uno de los asistentes al concierto de Bertín Osborne.

Ver más No os lo vais a creer, Bertín Osborne hace un concierto donde no hay nadie.



Corta el concierto y le echa la culpa al equipo de luces y sonido.



Hay que ser miserable. pic.twitter.com/HEsqO25VQH — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) June 26, 2024

[TE PODRÍA INTERESAR: Concierto de Gerardo Ortiz es opacado por balacera en Feria de San Juan Bautista]

Previamente, en el clip se observa a Osborne vistiendo una camisa negra con detalles en rojo y cantando el famoso tema del mexicano Armando Manzanero, “Por debajo de la mesa”. Posteriormente, en las imágenes se le ve dirigiéndose al público, diciendo:

“Llevo 43 años encima de un escenario, y es la primera vez que me pasa esto. No puedo hacerlo porque esto es una cagada. Han ocupado un equipo de luces y de sonido que no debéis contratar nunca más en la historia”.

Al terminar de decir esto, Bertín Osborne abandonó el escenario.

Tras hacerse virales videos como el anterior, usuarios y medios de comunicación arremetieron en contra del cantante, quien fue uno de los máximos exponentes de la música española.

Comentarios como:

“No le aguantan ni su sombra”, “aparte de facha es poco profesional” y “es un impresentable, quienes han trabajado con él sólo sueltan pestes”, son algunas de las reacciones en internet.

¿Problemas de luces o de asistencia?

Tras las reacciones que causó que Bertín abandonará el escenario sólo 15 minutos después de haber iniciado su concierto, la empresa encargada de organizar el evento, Music Nights, emitió un comunicado, dado a conocer por el sitio Vanitatis, en el que aclara lo ocurrido.

Según la publicación, en el documento, los organizadores explican que efectivamente, el concierto se canceló debido a problemas técnicos.

“Se intentaron solucionar los problemas de sonido e iluminación que la empresa que había contratado nuestra organización fue incapaz de solucionar. Con el público sentado, a las 22:00 h de la noche, aún no se había podido realizar ni siquiera la prueba de sonido. Las luces nunca se pudieron encender en el escenario, a pesar de cambiar hasta tres veces de mesa de iluminación”, dice el comunicado.

[TE PODRÍA INTERESAR: Fher de Maná se defiende tras críticas por oler calzones de mujer en pleno show]

Además, aseguró que la decisión fue tomada por la empresa organizadora y que nada tuvo que ver Osborne en la decisión.

“El señor Osborne se comportó en todo momento de forma absolutamente profesional y muy cariñoso con el público asistente, al salir en condiciones precarias acompañado de sus 14 músicos”.

Sobre el número de asistentes, la compañía sostuvo que “absolutamente todas las mesas del ruedo estaban llenas de público que había pagado la cena. y había mucha gente en los tendidos”.