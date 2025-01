GENERANDO AUDIO...

Cecilia Suárez no solo es una de las actrices mexicanas más respetadas de su generación, también es mamá de Teo (14 años) y una mujer comprometida con causas sociales.

Durante el podcast “3, 2, Uno, la entrevista”, la actriz reflexionó sobre su carrera, la maternidad, el activismo y su reciente papel en la película “Lluvia”, que llega finalmente a cines de México el 30 de enero.

Cecilia Suárez estuvo en le podcast “3, 2, Uno, la entrevista”. Foto: UnoTV

Cecilia Suárez, una trayectoria de riesgos y transformación

A lo largo de su carrera, Cecilia ha destacado por asumir personajes profundamente diferentes entre sí, explorando historias que la desafían como actriz. En “Lluvia”, película dirigida por Rodrigo García, su reto principal fue trabajar con el silencio.

“Cuando Rodrigo me ofreció el guion, una de las cosas que más me atrapó fue la falta de diálogos de mi personaje. Había que construir desde el peso del silencio, lo que no se dice, y eso te obliga a trabajar en lo profundo”, compartió Suárez. Este enfoque, lejos de ser un obstáculo, le permitió explorar una nueva forma de expresión en el cine, destacando la fuerza de la comunicación no verbal.

Para Cecilia, las historias entrelazadas de “Lluvia” son una muestra del talento de su director.

“Rodrigo logró hilarnos a todos los personajes en un mismo universo. Es impresionante cómo, aunque nunca estuve en el set con otros actores como Bruno Bichir o Arcelia Ramírez, las historias se espejean y dialogan entre sí”, explicó.

La actriz también reflexionó sobre los temas de la película, como la falta de empatía en la cotidianidad de una ciudad tan caótica como la Ciudad de México. Según Suárez, “Lluvia” retrata a personas que, aunque parecen aisladas, tienen más en común de lo que creen.

“El ritmo de las grandes ciudades a menudo nos desconecta de los demás, pero la cinta nos invita a mirar con más compasión”, señaló.

Esta misma empatía es la que Cecilia lleva a su vida diaria, la actriz ha sido una defensora activa de los derechos humanos, el feminismo y el medio ambiente, utilizando su voz para apoyar campañas sociales.

“El arte puede transformar, pero también tiene la responsabilidad de concientizar sobre los problemas urgentes que enfrentamos como sociedad”, aseguró Cecilia Suárez.

Así enfrenta el reto de ser mamá

Cecilia Suárez compartió, que desde pequeña creció con el ejemplo de su madre, una persona que genuinamente le gustaba ayudar a los demás.

Hace 14 años, cuando la actriz se convirtió en mamá, su instinto por ayudar a los demás y darle voz a causas importantes ocupó un lugar prioritario en su vida.

Cecilia Suárez protagoniza cinta mexicana “Lluvia”. Foto: UnoTV

Para Cecilia Suárez, la crianza de su hijo ha sido un proceso de aprendizaje constante, en el que ha buscado desafiar los estereotipos impuestos por el patriarcado y fomentar la libertad de pensamiento en su familia.

La protagonista de “La casa de las flores” compartió su perspectiva sobre la educación de los niños en un mundo, que aún está marcado por normas de género restrictivas.

Para ella, criar a su hijo fuera de estos moldes. significa enseñarle a cuestionar lo establecido, a valorar la equidad y a ejercer su autonomía sin sentirse limitado por roles predefinidos.

“Creo que ser madre es una de las responsabilidades más grandes que puede tener una persona, porque no se trata solo de proveer, sino de formar a un ser humano consciente y empático“, dijo la actriz.

Además, Suárez habló sobre la necesidad de derribar el mito de la “madre perfecta”, una figura idealizada que, según ella, solo genera culpas y presiones innecesarias en las mujeres.

“Nadie nace sabiendo ser madre, es un proceso de prueba y error, y lo más importante es hacerlo con amor y con conciencia“, afirmó.

En los últimos años, la actriz de 53 años, ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales que buscan generar un cambio en temas como igualdad de género y derechos de las mujeres.

“Lo importante es usar tu plataforma con responsabilidad. Si tienes una voz que la gente escucha, es vital que la uses para causas que realmente importan. Para mí, no hay otra manera de estar en este medio”, declaró.

Lo que sigue para Cecilia Suárez

Además de “Lluvia”, Ceci Suárez se prepara para otros estrenos como la serie de comedia obscura “Serpientes y escaleras”, creada por su gran amigo Manolo Caro.

Aunque es cautelosa al elegir sus siguientes pasos, tiene claro que su prioridad sigue siendo trabajar en proyectos que la desafíen tanto artística como personalmente.

“Siempre busco historias que me confronten y que me hagan crecer, como actriz y como persona. Pero también me interesa que esas historias puedan dejar algo significativo para el público”, concluyó Cecilia Suárez.